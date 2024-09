Ein Parteibüro der AfD im nordöstlichen Berliner Stadtteil Blankenburg ist zum wiederholten Mal Ziel von Vandalismus geworden.



Nach Angaben der Berliner Polizei bemerkte am Dienstagvormittag ein Mitarbeiter des Objektschutzes, dass mehrere Fensterscheiben und die Glas-Hauseingangstür des Parteibüros in der Straße Alt-Blankenburg eingeschlagen waren. Zudem wurde eine Farbschmiererei an der Hauswand vorgefunden. Der Staatsschutz des Berliner Landeskriminalamtes hat Ermittlungen aufgenommen.



Bereits im Januar hatten Unbekannte die Hauswand des Parteibüros der AfD in Berlin-Blankenburg mit Schriftzügen beschmiert.