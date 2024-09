Nach dem Brand mit zwei Toten in einem Wohn- und Geschäftshaus in Eberswalde (Barnim) sucht die Polizei nun nach Hinweisen aus der Bevölkerung. Das Feuer war in der Nacht zu Sonntag aus bislang unbekannter Ursache in der Friedrich-Ebert-Straße ausgebrochen.

Zur Ursache werde in alle Richtungen ermittelt, erklärte Polizeisprecher Roland Kamenz am Montag gegenüber dem rbb. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass es sich um einen technischen Defekt oder aber um Brandstiftung handelte. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Polizeiinspektion Barnim zu wenden.