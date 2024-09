Nach dem Brand mit zwei Toten in Eberswalde (Barnim) laufen nun Ermittlungen wegen Brandstiftung mit Todesfolge gegen Unbekannt. Das bestätigte am Dienstag die Staatswanwaltschaft auf rbb-Anfrage.

Nach dem tödlichen Hausbrand in Eberswalde sucht die Polizei nach Zeugen. Die Ursache ist laut Polizei unklar, weder ein technischer Defekt noch Brandstiftung könnten ausgeschlossen werden. Am Montagabend soll der Opfer gedacht werden.

Am späten Samstagabend war in dem mehrstöckigen Haus in der Friedrich-Ebert-Straße ein Feuer ausgebrochen. Zwei Menschen, darunter ein Kind, kamen bei dem Brand ums Leben. Sechs Person wurden verletzt, vier davon schwer. Sie wurden zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht.