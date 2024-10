Ein Mann und sein Kleinkind sind am Montagnachmittag im Berliner Ortsteil Schöneweide (Bezirk Treptow-Köpenick) von einem Unbekannten angegriffen und verletzt worden.



Gegen 16:30 Uhr beobachtete der 38-jährige Vater den späteren Täter, als dieser Aufkleber mit politischem Inhalt an einem Baum am Segelflieger Damm anbrachte, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Als er den Unbekannten darauf ansprach, sprühte dieser plötzlich Pfefferspray in die Gesichter des 38-Jährigen sowie seines zweijährigen Sohnes, wie es weiter hieß. Anschließend flüchtete der Täter.



Vater und Kind wurden in einem Rettungswagen behandelt. Der Polizeiliche Staatsschutz ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.