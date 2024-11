Vier Menschen bei schwerem Verkehrsunfall in Berlin-Schöneberg verletzt

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Berlin-Schöneberg sind am Samstagabend vier Personen verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, waren unter den Unfallopfern zwei Schwerverletzte. Alle vier Verletzten seien in Krankenhäuser gebracht worden.

Demnach waren an dem Unfall auf der Kreuzung Pallasstraße Ecke Potsdamer Straße vier Pkw beteiligt. Ein Bild der Feuerwehr zeigt einen der Unfallwagen, der schwer beschädigt auf dem Dach lag.

Die Polizei hat den Unfallort abgesperrt. Laut der Verkehrsinformationszentrale ist die Pallasstraße zwischen Elßholzstraße und Steinmetzstraße sowie die Potsdamer Straße zwischen Winterfeldtstraße und Langenscheidtstraße gesperrt.