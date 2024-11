Detlef Montag, 18.11.2024 | 12:22 Uhr

In einem "reichen" Land geht es mit der Bildung den Bach runter und damit auch mit der Gesundheit der Lehrerschaft. Aber wir müssen ja sparen, in Berlin, in Brandenburg und auch im Bund. Wofür. Na klar, u.a. 30 Mrd. für die Ukraine.



Bildung und Infrastruktur sind völlig überbewertet, daher müssen wir als Ergebnis natürlich Fachkräfte aus dem Ausland abwerben, die dann in ihren Heimatländern fehlen.



So geht Umverteilung, denn wer bekommt denn das Geld, was der Bereich Bildung z. B. für Schulen und kleinere Klassen gut gebrauchen könnte? Richtig, die Aktionäre der Rüstungsfirmen ... deshalb weihte auch (Noch)Kanzler Scholz eine Panzerfabrik ein, nicht etwas eine Schule - die Gewichtung ist ganz klar erkennbar.