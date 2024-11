Trotz des neuen weltweiten Rekords bei CO2-Emissionen sieht der Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, Ottmar Georg Edenhofer, große Chancen für mehr Klimaschutz.



Nichtstun sei teurer als Klimaschutz, sagte er in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung [faz.net]. Schätzungen zeigten, dass die Klimaschäden sechsmal mehr kosten würden als der Klimaschutz. Das sei ein guter Treiber.



Er verwies ferner darauf, dass es auch Regionen wie Europa und die USA gebe, in denen die Wirtschaft wachse, während der Ausstoß des klimaschädlichen Kohlendioxid sinke. Positiv bewertet Edenhofer auch, dass CO2-Preise sich immer mehr durchsetzen. Derzeit seien bereits ein Viertel aller globalen Emissionen in solchen Preissystemen erfasst. Das sei vielversprechend.