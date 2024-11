Ein brennender E-Scooter hat in Lübbenau (Oberspreewald-Lausitz) am Montagabend für einen hohen Sachschaden gesorgt. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Anwohner hätten die Feuerwehr und die Polizei gerufen, weil ein E-Scooter in Brand geraten war. Das Feuer sei dann auf einen Schuppen übergesprungen, in dem sich mehrere Fahrräder und Krankenfahrstühle befunden hätten. Ein Übergreifen des Feuers auf weitere Gebäude sei verhindert worden, die Feuerwehr habe dafür aber einen Schaumteppich legen müssen.

Aus diesem Grund hätten Brandermittler der Kriminalpolizei erst am Dienstag mit ihrer Arbeit beginnen können. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern laut Polizei an. Der entstandene Sachschaden wird mit mindestens 80.000 Euro angegeben.