Seit genau 100 Jahren wird der Verkehr in Berlin durch Ampeln geregelt - den Anfang machte ein dunkelgrünes Türmchen am Potsdamer Platz. Sich daran zu gewöhnen, fiel den Menschen zunächst schwer. Ein Fußgänger starb gleich am ersten Tag.

Der Architekt Jean Krämer hatte den damals topmodernen Lichtturm entworfen, Siemens hatte ihn gebaut. Krämer war in den 20ern ein äußerst produktiver Architekt, er leitete zuvor das Atelier von Peter Behrens - den kennt man in Berlin zum Beispiel wegen der von ihm erdachten AEG-Hallen in Moabit und im Wedding , dem Berolinahaus am Alex sowie dem späteren Fernsehwerk in Oberschöneweide. Krämer sah sich als Mann der neuen Zeiten. Eine Gedenktafel am Ampelturm am Potsdamer Platz erinnert heute an ihn.

Berlins erste Ampel feiert 100. Geburtstag: Am 15. Dezember 1924 wurde der kleine Turm am Potsdamer Platz eingeschaltet. Er war nicht nur die erste Verkehrsampel in Berlin, sondern auch in Deutschland.

Die Idee, Verkehr mit einer Lichtsignalanlage zu regeln, kam nicht von Krämer. Die erste Ampel der Welt wurde am 10. Dezember 1868 auf dem Parliament Square in London aufgestellt und mit Gaslicht betrieben. Sie explodierte. Als erste elektrische Ampel gilt eine Anlage von 1914 in Cleveland, USA. Die ersten dreifarbigen Exemplare standen 1920 in New York und Detroit, die erste Europas blinkte in Paris.

Berlin zog nach und ließ den dunkelgrün lackierten Turm an einem Montag zum ersten Mal leuchten. Zunächst war er umstritten, weil viele Menschen es nicht einsahen, Anweisungen von einem Lichtsignal entgegenzunehmen. Doch die Ampel war überfällig: Vorher hatten bis zu zehn überforderte Schutzmänner gleichzeitig versucht, den Verkehr mit Trompeten, Trillerpfeifen und Händen zu regeln - was im Übrigen auch deutlich teurer war, als das grüne Türmchen.

Offensichtlich fiel es Verkehrsteilnehmern aber schwer, sich an die Neuerung zu gewöhnen: Gleich für den ersten Tag meldete das "Berliner Tageblatt" einen Unfall an Ort und Stelle: Durch "eigene Unvorsichtigkeit beim Überqueren des Potsdamer Platzes" sei der 60 Jahre alte Reichsbankrat Adolf Voigt aus Charlottenburg von einer Pferdedroschke angefahren und auf den Boden geschleudert worden. Voigt habe "kein Augenmerk auf den neuen Verkehrsturm gerichtet", hieß es in der Meldung. Er starb am nächsten Morgen.