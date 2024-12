Mit 92 Stundenkilometern statt erlaubtem Tempo 30 ist ein Mann mit seinem Auto durch Berlin-Kreuzberg gefahren. Polizisten blitzten ihn am Sonntag auf dem Mehringdamm, wie die Polizei auf der Plattform X veröffentlichte.



Der Mann wollte es anschließend ganz genau wissen, so die Polizei. "Der Fahrer wendete, stellte sich unserem Team und wollte wissen, wie hoch seine Geschwindigkeit war." Das konnten die Beamten dem Mann demnach genau so sagen wie das, was nun auf ihn zukommt: 700 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und drei Monate Fahrverbot.