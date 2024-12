Ruderin stirbt nach Kollision mit Frachter in Berlin-Spandau

Eine Frau ist nach dem Zusammenstoß ihres Ruderbootes mit einem Frachter auf der Unteren Havel-Wasserstraße in Berlin-Spandau gestorben.

Der Unfall habe sich am Sonntagnachmittag auf Höhe der Dischingerbrücke ereignet, teilte die Polizei mit. Nach Angaben der Berliner Feuerwehr soll das Ruderboot nach der Kollision mit dem Frachter gegen 14:45 Uhr gesunken und die vier Insassen ins Wasser geraten sein. Während sich drei Personen selbständig an Land retten konnten, musste die 66 Jahre alte Frau mit einem Rettungsboot ans Ufer gebracht werden. Sie sei zunächst reanimiert worden - der Rettungsversuch blieb jedoch ohne Erfolg, hieß es am Montag von der Polizei.

Zum Alter der anderen Personen machten weder Polizei noch Feuerwehr bislang Angaben. Auch der genaue Hergang des Unfalls ist noch unklar.