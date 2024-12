Tausende Menschen haben sich ein Stück vom Jahn-Sportpark in Berlin gesichert, bevor dieser in seiner bisherigen Form Geschichte ist. Bislang sind rund 13.000 bunte Sitze abgeholt worden, teilte die Senatsverwaltung für Inneres und Sport mit. "In dieser Woche kommen wahrscheinlich noch 2.000 Sitze hinzu, dann wären wir in Summe bei rund 15.000 Sitzen", wie eine Sprecherin erklärte.

Die Sitzschalen aus Plastik wurden bis zum 6. Dezember kostenlos abgegeben. Interessierte mussten sie allerdings - nachdem sie einen Termin vereinbart hatten - selbst ausbauen und mitnehmen. Insgesamt galt es etwa 17.000 bunte Sitze abzumontieren.