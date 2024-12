Das Gebäude eines Supermarktes in Meyenburg (Landkreis Prignitz) ist in der Nacht zum Donnerstag abgebrannt. Das teilte die Prignitzer Polizei am Donnerstagmorgen dem rbb mit. Sieben Feuerwehren aus der Umgebung sind mit etwa 50 Kräften im Einsatz, um den Brand zu löschen. Sie konnten verhindern, dass sich der Brand auf die benachbarte Tankstelle und ein Autohaus ausbreitete. Die Löscharbeiten dauern am Donnerstagmorgen noch an.

Möglicherweise ist auf der Rückseite des Supermarktgebäudes eine Tonne in Brand geraten. Die Ursache des Feuers ist noch nicht gerklärt. Die Polizei vermutet eigenen Angaben zufolge Brandstiftung. Der Schaden wird auf mehrere Hunderttausend Euro geschätzt.