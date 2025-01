Ein 29 Jahre alter Mann hat am Montag in Berlin-Marzahn versucht, seine Großmutter zu töten. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei übereinstimmend mitteilten, meldete sich der Mann gegen Mittag bei den Behörden und berichtete davon, dass er die 76-Jährige getötet habe.

Rettungskräfte fanden die Seniorin in einer Wohnung in der Kienbergstraße jedoch noch lebend vor. Sie wies aber lebensgefährliche Verletzungen vor. Sie wurde umgehend in eine Klinik gebracht. Polizeikräfte nahmen den 29-Jährigen noch am Tatort fest.

Gegen ihn wird nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt. Eine Mordkommission des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen übernommen. Zu den Hintergründen machten Staatsanwaltschaft und Polizei keine Angaben.