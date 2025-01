Auch BER-Flüge gestrichen - Wetterdienst warnt für Sonntag vor Blitzeis in Berlin und Brandenburg

Sa 04.01.25 | 19:16 Uhr

dpa/Skolimowska Audio: rbb24 Inforadio | 04.01.2025 | Peter Wilhelm | Bild: dpa/Skolimowska

Menschen in Berlin und Brandenburg müssen sich am Sonntag vor gefährlichen Straßenverhältnissen in Acht nehmen. Am Flughafen BER kommt es aufgrund frostiger Temperaturen erneut zu Flugausfällen.

Der Deutsche Wetterdienst warnt für Sonntag vor Glatteis in Berlin und Brandenburg. Am Sonntagnachmittag sei mit bis zu fünf Zentimetern Schnee zu rechnen, sagte Meteorologin Helga Schneef vom Deutschen Wetterdienstes (DWD) dem rbb. In den Abendstunden werde der Schneefall dann in gefrierenden Regen übergehen, weshalb es "sehr glatt" werden könne. "Im Straßenverkehr kommt es auf die richtigen Winterreifen an, und natürlich auf erhöhte Aufmerksamkeit", erklärte Schneef.

Frankfurter Flughafen rechnet mit Glätte - auch BER davon betroffen

Der größte deutsche Flughafen in Frankfurt am Main rechnet vor allem am Vormittag mit etlichen Ausfällen und Verspätungen. Betroffen sind laut Informationen des Flughafens zwei Lufthansaflüge vom BER nach Frankfurt am Main (LH 177, LH 187), ein KLM-Flug nach Amsterdam (KLM 1776) sowie ein Lufthansa-Flug nach München (LH 1935). Schon am Freitagabend hatte überfrierende Nässe zu einer Reihe von Flugausfällen am Flughafen BER in Schönefeld geführt. Ab 21.00 Uhr waren keine Landungen mehr zugelassen worden, weil die Abfertigung der Maschinen nur eingeschränkt möglich gewesen sei. 15 Maschinen waren auf andere Flughäfen umgeleitet worden, weitere 15 Flüge wurden komplett gestrichen. Die fehlenden Maschinen führten dazu, dass am BER auch am Samstagvormittag 17 Flüge abgesagt werden mussten.

