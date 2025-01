Eine Auseinandersetzung zwischen Lehrer und Schüler an einem Berliner Gymnasium über den Terror und den Krieg in Nahost kommt am 24. Januar vor ein Gericht: Das teilte die Pressestelle der Berliner Strafgerichte am Freitag mit. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 62-Jährigen Pädagogen Körperverletzung im Amt vor.



Der Mann soll am 9. Oktober 2023 auf dem Schulhof in Berlin-Neukölln einem Schüler ins Gesicht geschlagen haben. Hintergrund war laut Anklage, dass der Jugendliche eine Palästina-Flagge präsentierte. Als der Lehrer ihn aufforderte, dies auf dem Schulgelände zu unterlassen,

kam es demnach zur Auseinandersetzung.