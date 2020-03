sommer Berlin Freitag, 28.02.2020 | 09:04 Uhr

also ich finde diese Panikmache schon schlimm; objektive Berichterstattung wäre besser als nur angst schüren; die anderen Infektionen waren auch alle gleich vorbei vogelgrippe etc. wieviele Tiere mussten sterben für nichts und wieder nichts; also die messe abzusagen finden ich für absolut no go; allein die ksoten die man hatte und die Aussteller, was soll das alles - schockierend