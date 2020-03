Nach Angaben des Brandenburger Gesundheitsministeriums war der Infizierte in einer insgesamt fünfköpfigen Gruppe zwischen dem 20. und 23. Februar Badegast in dem Freizeitbad. Die Gruppe suchte nach eigenen Angaben nur die große Badehalle auf, im Sauna- und Wellnessbereich habe man dagegen keine Zeit verbracht, hieß es. Der Infizierte habe nach eigenen Angaben nur zu Mitarbeitern engeren Kontakt gehabt, hieß es in der vergangenen Woche.

Ebenfalls am Montagabend wurde der erste Coronavirus-Fall aus Brandenburg gemeldet. Es handelt sich um einen Mann, der von einer Reise aus Südtirol zurückgekehrt war. Am Montagabend wurde bekannt, dass zwei weitere Personen in Berlin an dem Virus erkrankt sind. Auch hier handelt es sich um einen Mann aus Mitte und um eine Frau aus Marzahn-Hellersdorf.



In der Nacht zu Montag war der erste Fall in Berlin bekannt geworden. Ein 22-jähriger aus dem Bezirk Mitte sei zunächst wegen anderer Symptome in die Notaufnahme des Virchow-Klinikums gekommen, teilte am Montag Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci mit. Weil die Charité seit einer Woche bei Grippetests auch einen Corona-Test mitlaufen lasse, sei das Virus am Sonntag bei ihm entdeckt worden.



Der junge Mann werde seit der Nacht in der Charité behandelt und isoliert, sein Zustand sei den Umständen entsprechend gut. Mittlerweile haben man 60 Kontaktpersonen ausfindig gemacht, darunter Mitbewohner, Freunde und Kollegen des Mannes, aber auch die Eltern aus NRW sowie mehrere Charité-Mitarbeiter. Sie alle stünden unter Quarantäne.



Unterdessen sind in Brandenburg die Laborkapazitäten für den Test auf das Corona-Virus erweitert worden. Nach Cottbus bietet nun auch ein Labor in Frankfurt/Oder die Untersuchung an. Damit können Brandenburger Ärzte und Krankenhäuser auf den zeitaufwändigen Transport der Proben in die Berliner Charité verzichten. Dort war es in den vergangenen Tagen zu Engpässen gekommen.