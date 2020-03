Erste Infektion mit neuem Coronavirus in Brandenburg

Nachdem er von einer Reise aus Südtirol zurückgekehrt war, litt er an hohem Fieber. Nun ist ein Mann aus dem Landkreis Oberhavel der erste nachgewiesene Coronavirus-Fall in Brandenburg.

In Brandenburg ist erstmals ein Mensch nachweislich an dem neuartigen Coronavirus erkrankt. Es handle sich um einen 51-jährigen Mann aus dem Landkreis Oberhavel, der von einer Reise aus Südtirol zurückgekehrt sei, teilte der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Tobias Arbinger, am Montagabend mit.