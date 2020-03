Die Strategie sei, ganz schnell zu identifizieren, welche Kontaktpersonen es gab, so Kalayci. Wenn diese Kontaktpersonen identifiziert seien, würden sie isoliert und auch getestet. So solle verhindert werden, dass andere Kontaktpersonen wieder andere anstecken, erklärte Kalayci in der Abendschau.

Am Sonntag war bereits bei einem Mann aus dem Bezirk Mitte erstmals das Coronavirus in Berlin nachgewiesen worden. Der 22-Jährige hatte zuvor Besuch von seinen Eltern aus Nordrhein-Westfalen und ist seit Sonntagabend in der Charité isoliert. Laut Kalayci sei der Gesundheitszustand des Mannes aber stabil.

Der Infizierte habe eine Reise geplant und sich am Samstag im Zentrum für Reise- und Tropenmedizin in Mitte impfen lassen, hieß es. Nach der Impfung habe sich sein Gesundheitszustand verschlechtert, berichtete der ärztliche Direktor der Charité, Ulrich Frei, auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Kalayci und Amtsarzt Lukas Murajda am Montagnachmittag. Mitbewohner hätten die Feuerwehr gerufen, die den fiebrigen Patienten mit Anzeichen einer oberen Atemwegsinfektion sowie einer gestörten Wachheit am frühen Sonntagmorgen gegen 4 Uhr in die Rettungsstelle des Virchow-Klinikums in Wedding transportiert habe, so Frei.



Ein erster Verdacht auf neurologische Probleme, etwa eine Hirnhautentzündung, habe sich nicht bestätigt, auch ein Influenza-Abstrich sei negativ gewesen, woraufhin der Patient am Sonntagmittag aus dem Krankenhaus entlassen und nach Hause transportiert worden sei. Am Sonntagabend gegen 21 Uhr habe dann - durch Zufall - ein Corona-Test, der in der Charité seit einer Woche parallel zum Influenza-Test durchgeführt werde, ein positives Ergebnis gebracht. Daraufhin sei der 22-Jährige erneut mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert worden.