Der Hauptausschuss der Potsdamer Stadtverordneten ist dafür, die Geschäftsführer des Bergmann-Klinikums zu beurlauben. Am Donnerstag soll Oberbürgermeister Schubert entscheiden. Im Krankenhaus hatten sich Coronavirus-Fälle gehäuft.

Der Coronavirus-Ausbuch am Potsdamer Klinikum Ernst von Bergmann, wird aller Voraussicht nach personelle Konsequenzen haben. Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) will am Donnerstag über die Zukunft der beiden Geschäftsführer entscheiden.

Schuberts Vorschlag nach Beurlaubung beider Geschäftsführer hat im Hauptausschuss der Stadtverordnetenversammlung am Mittwochabend hat, so die DPA, eine Mehrheit gefunden. Dagegen gab es in der Sitzung hinter verschlossenen Türen keine Mehrheit für den formellen Antrag auf Kündigung eines Geschäftsführers. Auch nicht für den Vorschlag zur Einsetzung einer Kommission zur Überprüfung der Arbeit von Oberbürgermeister und Gesundheitsamt.