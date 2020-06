Ihre Mutter nickt und zuckt dann schicksalsergeben mit den Achseln: "Schön ist es nicht. Aber da müssen ja alle durch. Jammern hilft nicht." Sie habe schon viel Schlimmeres erlebt, sagt Rosemarie Hintze. Wie die ständigen Schmerzen durch ihr Weichteil-Rheuma oder die Notoperation am Gehirn. Sterben wolle sie nicht. Deswegen finde sie die Corona-Maßnahmen richtig. Auch wenn die 75-Jährige deswegen auf einiges verzichten muss: "Ich würde so gerne mal wieder raus. Irgendwo ins Geschäft gehen. Oder meine Tochter zuhause besuchen, die hat’s sehr schön."

Rosemarie Hintzes Zimmer im Immanuel Seniorenzentrum Elstal hat beste Wohnlage für Corona-Zeiten: Es liegt im Erdgeschoss, hat einen handtuchkleinen Vorgarten. In dem darf ihre Tochter sie besuchen. Und da sitzen sie nun auch: eine Tischbreite Abstand, umrahmt von blühenden Blumen. Ein idyllisches Bild - wären da nicht die Gesichtsmasken und der Schutzumhang von Tochter Silke. "Es ist schon komisch. Auch die körperliche Nähe fehlt, dass man sich mal in den Arm nimmt."

Wenigstens dürfen sie sich inzwischen wieder richtig sehen. Zwar nicht drinnen im Heim - da dürfen weder Reporter noch Angehörige rein. Aber im Vorgarten oder an Besucherinseln – und nicht mehr nur durch die Fensterscheibe oder per Videotelefonie, wie noch vor einem Monat. Da war Rosemarie Hintzes Stimmung häufiger im Keller. Der Retter in der Not hieß dann Ingo, Ingo Musehold. Der Pflegehelfer kommt gerade vorbei auf seiner Runde in dem Wohnbereich, den er betreut, schaut nach dem Rechten. Ingo helfe ihr nicht bloß beim Waschen und Anziehen, sagt Rosemarie Hintze: "Wenn man traurig ist, kommt Ingo auch. Der hört zu und muntert einen auf."



Ingo Musehold freut sich, das zu hören. Er erledigt seine Arbeit nun schon seit vielen Wochen mit Mundschutz, Handschuhen und Desinfektionsmittel im Schlepptau: "Das war am Anfang anstrengend, aber ich habe mich daran gewöhnt." Für die Bewohner sei die Umstellung härter gewesen. Manche fühlen sich eingesperrt und einsam. Da seien sie als Pfleger besonders gefragt: "Wir haben viele Gespräche geführt, uns intensiver mit den Bewohnern beschäftigt, versucht, beruhigend auf sie einzuwirken."