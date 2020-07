Picture Alliance/Frank May

Der Lockdown hat zu einer deutlichen Zunahme an Gewalt gegen Frauen und Kinder in von Berliner Familien geführt. Dies bestätigen nun auch Zahlen der Senatsverwaltung und der einer speziellen Anlaufstelle für Betroffene bei der Charité.

Auffällig sei, dass mit dem Beginn des Lockdowns im März zunächst ein deutlicher Rückgang der Fälle um 24 Prozent im Vergleich zu 2019 festgestellt worden sei. Ab Ostern habe sich dies jedoch stark geändert. Mit dem Höhepunkt der Lockerungen in den ersten beiden Juni Wochen habe es einen Anstieg von 50 Prozent gegeben.

Die Zeit des Lockdowns hat in Berlin zu einem deutlichen Anstieg von häuslicher Gewalt und Kindesmissbrauch geführt. Dies teilte die Gewaltschutzambulanz der Charité am Donenrstag gemeinsam mit Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) mit.

Die Fallzahlen spiegelten im Grunde die Phasen des Lockdowns wieder, teilte Saskia Etzold von der Gewaltschutzambulanz mit. "Zu Beginn war es den von Gewalt betroffenen Frauen nicht möglich, das Haus zu verlassen und sich Hilfe zu holen, außer wenn sie die Polizei gerufen haben." Dies habe dazu geführt, dass die Hilfseinrichtung im März und April von weniger Betroffenen aufgesucht wurde.

Allerdings seien in dieser Zeit viele besonders schwere Folgen von Gewalt begutachtet worden. Ein Sprecher der Senatsverwaltung für Justiz sagte auf Nachfrage von rbb|24, dass die Charité-Stelle in dieser Zeit auffällig viele Knochenbrüche oder Würgelmale am Hals bei Frauen und Kindern festgestellt habe. "Wir vermuten, dass das nur die Spitze des Eisbergs war", sagte der Sprecher.



"Ende Mai, Anfang Juni stiegen die Zahlen wieder deutlich an", so Etzold. "In vielen Fällen musste eine sichere Unterbringung der Frauen und ihrer Kinder organisiert werden." Zu diesem Zeitpunkt sei erst wieder eine soziale Kontrolle durch Kita-Erzieher, Tagesmütter oder Schulen möglich gewesen. Wodurch wieder mehr Fälle entdeckt werden konnten.