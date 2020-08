Dass wir den ersten Schultag knicken können, ist uns spätestens da klar. Und mit dieser Erkenntnis einher geht die, dass das Kind – oder wir alle – uns wohl auf das Coronavirus testen lassen sollten. Müssten. Unser Sohn ist am Sonntagvormittag so krank, dass er nicht mal traurig ist.

Angefangen hat der ganze Rotz am Samstagabend. Ganz plötzlich waren Symptome da. Halsweh! Schnupfen! Husten auch. Mein Mann und ich hofften auf einen kurzen Anflug von Sommergrippe, der am nächsten Morgen schon wieder weg ist. Nichts da. In der Nacht zum Sonntag hat Ben* auch noch erhöhte Temperatur. Am Morgen klingt er, als hätte er die Nacht durchgemacht. Er sieht aufgeschwemmt aus im Gesicht, will nur liegen.

Bis wir zu einer leibhaftigen Mitarbeiterin durchdringen, braucht es Zeit. Nein, wir wollen keine Infos, wie wir den Mund-Nasen-Schutz richtig handhaben und nein, auch keine zu anderen Themen. Das Auswahlmenü hat echt viele Optionen. Am Ende ist es aber so weit: Eine freundliche Dame rät uns, obwohl die Infektionszahlen "faktisch immer noch niedrig" seien in Berlin, durchaus zu einem Test. Wo wir den für unseren Sohn am selben Tag bekommen könnten, weiß sie aber auch nicht ganz genau. Aber wir sollten uns bitte einfach an eine Kinderarztpraxis mit Notdienst wenden. Dort sollte der Test dann recht unkompliziert durchgeführt werden können. Klingt doch gut.

Ein Anruf bei der Hotline der Kassenärztlichen Vereinigung soll uns, nachdem uns eine schnelle Internet-Recherche ("Stell dir vor, die Teststelle in Reinickendorf ist nur für Leute aus Reinickendorf, die in Mitte nur für Mitte-Bewohner", sagt mein Mann fassungslos. "Pankow als einwohnerstärkster Berliner Bezirk hat gar keine eigene.") nicht wirklich weitergeholfen hat, Klarheit darüber zu bringen, wo wir unser Kind (und uns, falls das sinnvoll ist) am besten noch am Sonntag auf das Coronavirus testen lassen können.

Wäre unser Kind öfter krank, hätten wir gleich gewusst, was uns das Internet kurz darauf verrät: Es gibt in Berlin gar keine Notdienst-Praxen für Kinder am Wochenende. Wer ein krankes Kind hat, muss mit diesem zu einer Rettungsstelle für Kinder gehen. Davon gibt es stadtweit vier. Deren Notaufnahmen würden bei Temperaturen von 36 Grad Celsius aber sicher rappelvoll sein: Wespenstiche, Hitzekoller, Beinbrüche und andere Dinge gibt’s ja schließlich auch noch. Dahin wollen wir unser in den Seilen hängendes Kind nun eigentlich wirklich nicht schleppen. Ich schreibe eine befreundete Ärztin an und frage sie, ob sie weiß, wo wir wohl noch am gleichen Tag einen Test bekommen könnten. Die Antwort kommt prompt und lautet: "Nein".

Doch sie bietet an, dass wir am Montagmorgen zu ihr in die Praxis kommen können und sie uns alle drei testet. Das Ergebnis läge dann wahrscheinlich schon Montagabend vor. Mit viel Glück verpasst unser Sohn, der seit Montag in eine neue Klasse, die vierte, geht, dann nämlich nur diesen einen Schultag.

Schon am Sonntagabend ist er zudem wieder gefühlt fit wie ein Turnschuh. Beim Abendessen hat er zwei große Portionen Nudeln verdrückt, die Halsschmerzen sind weg, das Hüsteln auch – lediglich ein wenig Schnupfen ist ihm geblieben. Damit dürfte er, so die neue Normalität, ja theoretisch durchaus in die Schule gehen.