Die Berliner Charité benötigt in der Corona-Pandemie bis zu 150 zusätzliche Pflegekräfte. Das sagte die Pflegedirektorin des Krankenhaus, Judith Heepe, dem rbb-Sender Radioeins am Donnerstag. Demnach sei die Situation während der zweiten Welle deutlich ernster. Man habe bereits jetzt deutlich mehr Patienten und bekomme täglich neue. Somit reiche die eh schon dünne Personaldecke nicht, um den Bedarf zu decken. Die Intensivbetten seien zwar mit Schutzausrüstung und Beatmungsgeräten ausgestattet, aber das Personal werde längerfristig fehlen.

Heepe hat daher einen Aufruf gestartet, um ursprünglich in Pflegeberufen ausgebildete Menschen zurück in die Kliniken zu holen. Es hätten sich bereits ehemalige Pflegehelfe und -kräfte und Medizinstudenten gemeldet, sagte sie. Personen hätten jetzt die Möglichkeit in einer Situation zu unterstützen, die "in den nächsten ein bis zwei Monaten eine sehr, sehr schwierige für die Hauptstadt sein wird", so Heepe.