Mobile Impfteams in Brandenburg wollen am Sonntag starten

In Brandenburg öffnen die Impfzentren erst im Januar. Dafür laufen bei den mobilen Impfteams bereits die letzten Vorbereitungen für den Einsatz ab Sonntag. Die ersten Impfungen soll es in Pflegeheimen geben.

Im Moment würden die Bewohner von Pflegeheimen über den Impfstoff aufgeklärt und müssten Einverständniserklärungen abgeben, so Schumann. Das sei wichtig, damit der Prozess reibungslos ablaufen kann.

Gelagert werde der Impfstoff grundsätzlich bei einer Temperatur von minus 70 Grad Celsius. Wenn die Dosen in Kühlboxen an die mobilen Impfteams übergeben werden, seien sie aber nur noch auf "Kühlschranktemperatur" gekühlt, so Schumann. Dann blieben noch fünf Tage Zeit, um den Wirkstoff zu verabreichen. Sobald eine Dose dann etwa in einem Pflegeheim aus der Kühlbox genommen wird, müsse er innerhalb von sechs Stunden injiziert werden.