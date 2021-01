Herfert, Andrea Oranienburg Montag, 04.01.2021 | 09:19 Uhr

Schönen guten Morgen,

ich hänge seit 1 Stunde in der Warteschleife um für meine betagten Eltern einer Termin für das Impfzentrum in Oranienburg zu buchen. Meine Mutter hat am 18.1. Geburtstag, es soll ein Geburtstagsgeschenk werden. Vergebens, über 1 Minute kämpft man sich immer durch die gleichen Ansagen,

dann ist besetzt. In einer Veröffentlichung stand, man werde nicht aus der Leitung gedrückt, man muß nur Geduld haben und warten. Fehlinformation!

In Ihrem Text steht, das Call - Center kann 40.000 Anrufe / Woche verarbeiten, bei 200.000 Impfberechtigten müssen diese jetzt bis zu 4 Wochen in der Warteschleife der Telefon - Hotline hängen,

dass kann es ja wohl nicht sein. So kann es nicht weiter gehen. Da muß sich Brandenburg noch etwas anderes einfallen lassen. Mit der derzeit geplanten Anzahl an Impfdosen wird es mindestens Mitte März, bevor die 200000 Impfberechtigten ihre Impfungen erhalten haben.

Hier muß bei allem nachgebessert werden!

Mit freundlichen Grüßen