Angaben der Gesundheitssenatorin - Berlin will eigene Impfstoff-Produktion starten

28.01.21 | 12:36 Uhr

Impfstoffe zweier Hersteller sind in der EU zugelassen, ein dritter dürfte bald dazukommen. Trotzdem bleibt Impfstoff gegen das Coronavirus knapp. Nun will sich Berlin selbst in die Impfstoff-Produktion einschalten.



Berlin will als erstes Bundesland eine eigene Impfstoff-Produktion in der Corona-Pandemie starten. Das kündigte Gesundheitssenatorin Dilek Kalyci (SPD) am Donnerstag in der Aktuellen Stunde im Berliner Abgeordnetenhaus an. "Berlin steht bereit, bei der Impfstoff-Produktion mitzuhelfen", sagte die SPD-Politikerin wörtlich.



In der Pandemie arbeite das Land schon jetzt eng mit Pharmaunternehmen zusammen, beispielsweise bei den Impfzentren. Nun sei das private Pharmaunternehmen Berlin-Chemie bereit, in der Hauptstadt eine Impfstoff-Produktion aufzubauen, sagte Kalayci. Das Berliner Traditionsunternehmen aus Adlershof prüfe gemeinsam mit der Gesundheitsverwaltung den Aufbau von Produktions-Kapazitätzen, so die Gesundheitssenatorin: "Ich finde das ist eine gute Nachricht."

Beitrag gegen die weltweite Impfstoff-Knappheit

Berlin-Chemie habe gute Ressourcen, etwa eine eigene Halle, um die Impfstoff-Produktion schnell aufbauen zu können. Auch Personal würde zur Verfügung stehen, sagte Kalayci. Eine genaue Aussage, wann es mit der Produktion losgehen könnte und welcher Impfstoff in Berlin produziert werden könnte, machte die Senatorin nicht.

Kalayci sagte, man sei in "guten Gesprächen". Es wäre großartig, wenn Berlin einen Beitrag gegen die weltweite Impfstoff-Knappheit leisten könnte, so die Senatorin.

Die SPD-Politikerin betonte, mit den sechs Impfzentren in Berlin könne man "mehr impfen, deswegen brauchen wir auch mehr Impfstoff". Aktuell wären 20.000 Impfungen pro Woche möglich, mit Hilfe von Arztpraxen bis zu zwei Millionen Impfungen in vier Wochen.

SPD fordert Impfgipfel

Erst am Mittwoch hatte die SPD auf eine Beschleunigung der Corona-Impfungen in Deutschland gedrängt und etwa in Person des Brandenburger Ministerpräsidenten Dietmar Woidke (SPD) einen Impfgipfel von Bund, Ländern und Wirtschaftsvertretern gefordert. "Wir brauchen einen klaren Plan, wie wir das Impfen in Deutschland schneller hinbekommen", sagte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Dafür ist es wichtig, dass alle Ebenen jetzt zusammenkommen." Hintergrund ist unter anderem der Streit der Europäischen Union mit dem Pharmakonzern Astrazeneca. Der Impfstoff des Herstellers wird voraussichtlich zunächst in weit geringen Mengen nach Deutschland und andere Länder geliefert als zunächst erwartet. Das Präparat wird voraussichtlich am Freitag in der EU zugelassen. Bei einem Krisentreffen am Mittwochabend hatte das Unternehmen keine zusätzlichen Lieferungen zugesagt. Auch die Hersteller Biontech/Pfizer und Moderna, deren Präparate bereits eingesetzt werden, hatten zwischenzeitlich Produktionsprobleme.

