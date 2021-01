Berliner Bezirke erwarten Masken für Ausgabe an Bedürftige

Der Berliner Senat startet am Montag die Verteilung von OP-Masken an die Bezirke, wo sie dann kostenlos an Bedürftige ausgegeben werden können. Das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf teilte mit, dass dort dann bereits Dienstag mit der Weiterverteilung der Masken begonnen werden soll. Eine ähnlich rasche Ausgabe der Masken wird auch für die anderen Bezirke erwartet.



Der Senat hatte vor wenigen Tagen bekanntgegeben, dass die Bezirke allen Bedürftigen die Möglichkeit geben, kostenlos OP-Masken zu bekommen. Sie sind seit Sonntag Pflicht, etwa bei der Nutzung der Öffentlichen Verkehrsmittel und im Einzelhandel.