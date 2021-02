toberg Mittwoch, 03.02.2021 | 17:45 Uhr

Die Überschrift des Artikels suggeriert genau das, was viele denken: Die Politiker hätten alles versprochen. Aber dem ist nicht so. Ich habe Jens Spahn noch Angela Merkel jemals die Worte "... ich verspreche Ihnen..." sagen hören! Wenn jemand sowas bei so vielen Unberechenbarkeiten sagt, der ist nicht vertrauenswürdig. Deshalb sollten halbwegs seriöse Politiker auch nicht mit Versprechen agieren in unsicheren Zeiten. Ex Amichef Trump war da schon ein ganz anderes Kaliber.

Irgendwie viel heiße Luft um Versprchen, die so nie wortwörtlich gegeben wurden. Solche Diskussionen helfen jetzt auch nicht wirklich weiter.