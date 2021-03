Der Bund lädt ein und Berlin greift zu: Weil in einer Regelung zu kostenlosen Corona-Tests steht, sie sollen "mindestens" einmal pro Woche angeboten werden, spricht nichts gegen tägliche Tests. So die Gesundheitsverwaltung. Die Kosten fallen eh nicht beim Land an.

Kostenlose Corona-Schnelltests sind in Berlin auch täglich möglich. Das stellte die Senatsverwaltung für Gesundheit nun in einem Rundschreiben an die Teststellenbetreiber klar, das dem rbb vorliegt. Zuerst hatte am Mittwoch der "Tagesspiegel" darüber berichtet.

Die Verwaltung bittet um einen kulanten Umgang und verweist auf die Testverordnung des Bundes: Dort ist festgelegt, dass allen Bürgerinnen und Bürgern "mindestens ein Test pro Woche" zur Verfügung stehen müsse. "Theoretisch kann also ein Bürger auch jeden Tag sich testen lassen", so die Gesundheitsverwaltung. In der Frage gebe es allerdings noch Klärungsbedarf mit dem Bundesgesundheitsministerium.