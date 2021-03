Anja Berlin Mittwoch, 24.03.2021 | 08:05 Uhr

Wo bleibt der Blick und die Berichterstattung über unsere Grenzen hinaus?



Ausgangssperre u.a. in Spanien. Kein Problem, dennoch will man dort hin.

Wäre in Deutschland undenkbar.

Italien, Frankreich etc. - was ist dort los? Haben sie die Lösung?

Als ob ausschließlich Deutschland Probleme hat.