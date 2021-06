Nach den Lockerungen in der Region - In diesen Bereichen gilt auch weiterhin die Testpflicht

Bild: imago images/Stefan Zeitz

02.06.21 | 09:10 Uhr

Sowohl in der Außengastronomie als auch im Einzelhandel sind in Berlin und Brandenburg schon bald keine Corona-Tests mehr nötig. Geht damit den vielen Testzentren in der Region die Arbeit aus? Mitnichten, wie ein Blick in die Verordnungen zeigt. Von Frank Preiss



Wenn man in den zurückliegenden Wochen in Berlin und Brandenburg shoppen gehen oder seit Pfingsten die Außengastronomie nutzen wollte, war ein Corona-Test Pflicht. Vor allem diese beiden Zwecke sorgten für reichlich Nachfrage bei den immer zahlreicher werdenden Testzentren in der Region. In Berlin sind es inzwischen mehr als 1.300, in Brandenburg weit über 500. Und nicht alle arbeiten seriös, wie sich erst am Dienstag in Neukölln zeigte.



Wie viele Testzentren nach den Lockerungen ab 3. Juni in Brandenburg und ab 4. Juni in Berlin wirklich noch gebraucht werden, ist schwer zu sagen: Einerseits dürften mit der Aufhebung der Testpflicht in Geschäften und mit dem freien Zugang zur Außengastronomie zwei Hauptanreize für Corona-Tests wegfallen. Andererseits sind mit negativem Testergebnis bald wieder Aktivitäten erlaubt, die bisher komplett untersagt waren - und die Sommerurlaubszeit steht bevor. Ein Überblick:



dpa/Annette Riedl 3 min Corona-Lockerungen - Ab Freitag entfällt in Berlin Testpflicht für Einzelhandel und Außengastronomie Die Berliner Landesregierung hat umfangreiche Lockerungen auf den Weg gebracht: Ab Freitag dürfen Restaurants auch innen wieder öffnen, draußen, in Museen und auch im Einzelhandel entfällt dann die Testpflicht. Zudem sind Treffen mit mehr Menschen möglich.



BERLIN

Ab dem 4. Juni gilt bei Veranstaltungen im Freien ab 250 Personen generell Testpflicht, bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen gilt sie ab elf Personen. Bei privaten Veranstaltungen aus besonderem Anlass wie Trauerfeiern, Hochzeiten und Taufen besteht ebenfalls ab elf Personen eine Testpflicht.



Werden Freizeitangebote im Freien (Kletterwald etc.) genutzt, muss auch hier ein negatives Testergebnis vorgelegt werden. Gleiches gilt für den Besuch der Innenbereiche im Zoo, Tierpark sowie im Botanischen Garten.



Bei Sport im Freien gibt es ab Freitag keine Zahlenbeschränkung mehr für Gruppen, gleichzeitig gilt hier allerdings eine Testpflicht für Erwachsene - auch bei Sport in geschlossenen Räumen in Gruppen von maximal zehn Personen. Eine Testpflicht herrscht auch in Fitness-, Sport- und Tanzstudios, die ab dem 4. Juni wieder öffnen können.

Für Museen, Galerien sowie Gedenkstätten ist hingegen ab Freitag kein negativer Corona-Test mehr notwendig.



Im Einzelhandel entfällt ebenfalls die Testpflicht - bei körpernahen Dienstleistungen wie beim Friseur und in Makeup-Studios muss aber auch weiterhin zuvor ein Test gemacht werden.



Für die Gastronomie muss zuvor nur ein Testzentrum aufgesucht werden, sobald man drinnen essen und trinken will.



Private und öffentliche Arbeitgeber müssen ihren Beschäftigten, die mindestens zum Teil an ihrem Arbeitsplatz in Präsenz arbeiten, auch weiterhin zweimal pro Woche (in Brandenburg einmal pro Woche) einen kostenlosen Test anbieten.



Auch an den Berliner Schulen bleibt es bei der Testpflicht: Alle Schülerinnen und Schüler sowie auch alle Beschäftigten, die in regelmäßigem Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern sind, müssen sich zweimal pro Woche testen, entweder in der Schule oder zu Hause mit anschließender Vorlage einer entsprechenden Eigenerklärung bei der Schulleitung.



Hotels dürfen in Berlin für Touristen wieder ab dem 11. Juni öffnen. Dann gilt auch hier eine Testpflicht.



Für Einreisende, die sich innerhalb der letzten zehn Tage vor ihrer Einreise in einem ausländischen Risikogebiet aufgehalten haben, gelten auch weiterhin Testpflichten. Darüber hinaus gilt für alle Personen, die auf dem Flugweg einreisen, ebenfalls eine Testpflicht.



Bei Einreisen aus Risiko- und Hochinzidenzgebieten darf der Test nicht älter als 48 Stunden sein, bei Einreisen aus Virusvariantengebieten nicht älter als 24 Stunden.



imago images/Ying Tang Trotz Lockerungen - Gaststättenverband findet Brandenburger Testpflicht-Regeln "weltfremd" Ab Donnerstag entfällt in Brandenburgs Außengastronomie die Testpflicht. Aber nur, wenn die Gaststätte nicht auch innen bedient. Der Gaststättenverband ist darüber alles andere als begeistert, aber Ministerpräsident Dietmar Woidke bleibt bei seiner Linie.



BRANDENBURG

Für Kulturveranstaltungen im Freien sowie für Kino-, Theater und Konzertbesuche in Innenräumen muss ein negatives Testergebnis vorgelegt werden. Eine Testpflicht bei privaten Feiern gibt es in Brandenburg - anders als in Berlin - nicht.



In der Außengastronomie entfällt ab dem 3. Juni die Testpflicht – aber nur, wenn die Gaststätte nicht gleichzeitig auch innen bewirtet. Betreibt die Gaststätte sowohl Innen- als auch Außenbereiche, dann müssen alle Gäste ein negatives Testergebnis vorlegen.



Beim Einzelhandel gilt dasselbe wie in Berlin: Nur Friseurbetriebe und andere körpernahe Dienstleister müssen sich von den Kunden ein maximal 24 Stunden altes negatives Testergebnis vorzeigen lassen.



Der Besuch von Fitnesstudios ist in Brandenburg bereits seit dem 1. Juni erlaubt. In den Studios wird jedoch weiterhin einer negativer Corona-Test Pflicht sein.

dpa/C. Soeder Fallende Corona-Inzidenz-Werte - "Impfen allein kann es nicht sein" – wie Modellierer die aktuelle Entwicklung erklären Seit einigen Wochen verbessert sich die Corona-Lage deutlich. In vielen Kreisen liegt die Inzidenz unter den Grenzwerten. Doch wie konnte das so schnell passieren? Eine Suche nach Erklärungen. Von Haluka Maier-Borst

In allgemeinbildenden Schulen bleibt es bei der Testpflicht zwei Mal wöchentlich für alle Schüler und Lehrkräfte. In Musikschulen, Kunstschulen, Volkshochschulen, Fahr-, Flug- und Segelschulen müssen Teilnehmer einmal in der Woche vor dem Beginn des ersten Unterrichtstags negativ getestet sein. Das gilt nicht für Kinder unter 6 Jahren sowie für Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr im Falle des Einzelunterrichts an Musikschulen.



Ab dem 11. Juni 2021 können auch Hotels und Pensionen ohne Auslastungseinschränkung wieder Touristen beherbergen. Hierbei müssen Gäste alle 72 Stunden Tests absolvieren. Ab dem 3. Juni öffnen in Brandenburg auch wieder Thermen, Freizeit- und Spaßbäder. In Thermen und Hallenbädern wie auch dem Spaßbad "Tropical Island" gilt Testpflicht.



Neben Stadtrundfahrten und Schiffsausflügen sind ab dem 3. Juni auch wieder Reisebusreisen möglich. Alle Fahrgäste müssen sich zuvor testen lassen.



Ausnahmen von der Testpflicht gibt es für Grenzpendler oder den Besuch von Familienangehörigen ersten Grades wie Eltern, Kindern, Ehepartnern, Lebenspartnern. Ausnahmen von der Testpflicht gibt es unter anderem für Transitreisende und "Personen im Güter- und Warenverkehr", zum Beispiel Lkw-Fahrer. Berufspendler aus Polen und Personen, die Bildungsangebote wahrnehmen, müssen sich zweimal wöchentlich testen lassen.



Bei Flugreisen und Einreisen aus dem Ausland gelten für die Menschen in Brandenburg dieselben Regeln wie in Berlin.



Sendung: Abendschau/Brandenburg aktuell, 01.06.2021, 19:30 Uhr