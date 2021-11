Tag für Tag stiegen die Corona-Inzidenzen zuletzt stetig an. Daraufhin wurden die Regeln wieder verschärft. Nun sind die Werte in Berlin und Brandenburg erstmals wieder nahezu gleich geblieben, bundesweit ist sogar ein Rückgang zu verzeichnen.

Die Sieben-Tage-Inzidenzen bei den Corona-Neuinfektionen sind in Berlin und Brandenburg am Dienstag nahezu unverändert geblieben. Das meldet das Robert Koch-Institut (RKI).

In Brandenburg ist der Wert innerhalb von 24 Stunden nur leicht gestiegen. Laut RKI liegt die Inzidenz jetzt bei 727,8 - am Montag hatte sie bei 725,6 gelegen. In den vergangenen Tagen gab es teils sprunghafte Anstiege.



Die höchste Inzidenz weist weiter der Kreis Elbe-Elster auf - allerdings sank der dortige Wert am Dienstag leicht auf 1.619,4 - am Vortag lag er bei 1.637,2. Bundesweit ist dies der vierthöchste Wert. Auch in den Kreisen Oberspreewald-Lausitz, Spree-Neiße und in Cottbus liegt die Sieben-Tage-Inzidenz über 1.000.