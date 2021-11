Corona-Inzidenzen in Berlin und Brandenburg steigen sprunghaft an

Bei der Entwicklung der Corona-Pandemie in der Region ist keine Trendwende in Sicht. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg nach den Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) von Donnerstagfrüh sowohl in Berlin als auch in Brandenburg sprunghaft an.

In Berlin wurde die Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstag mit 165,6 beziffert, am Mittwoch lag sie noch bei 157,4. Es wurden 1.525 neue Infektionen registriert.