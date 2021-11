Der Impfstatus wird in der Corona-Krise an vielen Orten abgefragt. Manche Menschen besorgen sich daher gefälschte Nachweise. Auch die Polizei in Brandenburg ist bereits mit etlichen Fällen befasst.

In Brandenburg laufen aktuell in 106 Fällen Ermittlungen in Zusammenhang mit gefälschten Impfausweisen. Das teilte die Polizei am Montag mit. Dabei gehe es unter anderem um den Verdacht der Urkundenfälschung beziehungsweise des Ausstellens unrichtiger oder gefälschter Gesundheitszeugnisse.



Insgesamt seien im bisherigen Jahr derartige Sachverhalte im unteren dreistelligen Bereich polizeilich bekannt geworden, konkretisierte Torsten Herbst, Sprecher des Brandenburger Polizeipräsidiums, auf Anfrage.