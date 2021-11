David Lejdar Berlin Dienstag, 16.11.2021 | 19:26 Uhr

Auch in öffentlicher Hand Krankenhaus hat nicht Blankoscheck für Ausgaben, und so ein Geschäftsführer hat nicht parlamentarisches Stimmrecht. In anderen Worten, hätte Politik schon vor Jahren mal geschaut, dass z.B. mit Staatsunternehmen für Import von Arzneimitteln vielleicht so manche Kosten gesenkt, welche statt dessen für mehr Personal, und dabei kein Problem Personalüberschuss zu haben, da solcher z.B. in Rotation in staatlicher Hospitalschiffflotte und/oder z.B. als Ausbilder für Personal bei Partnern in Afrika, Herr Danckert hätte damit nicht unbedingt Problem gehabt, und vielleicht sogar im Gegenteil.



Und so oder so, derzeit ist nunmal Fakt, dass es mit mehr Impfungen in dem Bereich weniger Patienten bzw. weniger schwere Krankheitsverläufe geben würde. Und dabei ist es zwar deren Job, aber wenn z.B. jemand mit Flammenwerfer durch die Stadt läuft, ganz so toll ist es nicht wenn nichts außer von Feuerwehr zu erwarten, dass sich ständig um die Folgen kümmern soll.