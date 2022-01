Tägliche Tests für Kontaktpersonen - Berliner Infektiologe fordert Ende der Quarantänepflicht für Kitas und Schulen

Do 20.01.22 | 16:35 Uhr

dpa/K Schmitt Audio: Inforadio | 20.01.2022 | Interview mit Tobias Tenenbaum | Bild: dpa/K Schmitt

Fast jede vierte Kita in Berlin ist wegen Corona-Fällen ganz oder teilweise geschlossen. Der Infektiologe Tobias Tenenbaum schlägt nun vor, Kontaktpersonen in Kita oder Schule nicht mehr in Quarantäne zu schicken, sonst drohe "faktisch ein Lockdown".



Angesichts stark steigender Corona-Infektionen durch die Omikron-Welle fordert der Berliner Infektiologe Tobias Tenenbaum eine Aufhebung der Quarantänepflicht für Schul- und Kitakinder. "Wenn wir jetzt schon anfangen, alle Kinder in Quarantäne zu schicken in größerem Ausmaß, weil es ja viele Fälle in der Bevölkerung gibt, dann kommen wir faktisch einem Lockdown gleich", sagte der Chefarzt der Sana-Kinderklinik in Berlin-Lichtenberg am Donnerstag im rbb. "Deshalb wäre mein Plädoyer, etablierte Tools, die wir ja schon haben, flächendeckend in Kitas und Schulen anzuwenden", so Tenenbaum, der auch Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie ist, im Inforadio. Studien zeigten, dass große Gruppen von Kindern ausreichend sicher seien, wenn Kontaktpersonen weiter in der Einrichtung bleiben und täglich getestet werden.

"Erneute Isolation könnte fatale Folgen haben"

"Wir wissen, dass die körperliche und geistige Entwicklung der Kinder in der Pandemie schon sehr stark gelitten hat", sagt der Kinderarzt. Die Belastung in dieser Altersgruppe sei besonders hoch. Eine erneute Isolation könne für die Kinder weitere fatale Folgen haben. "Es könnte passieren, dass wir von einer in die nächste Quarantäne-Situation kommen und wir uns dann in einer langen Schleife befinden, deren Ende nicht abzusehen ist", so Tenenbaum. Seit dem 14. Januar gelten in Berlin neue Regeln für Quarantäne und Isolation. Kinder und Jugendliche, die Kontaktpersonen von Corona-Infizierten sind, können sich schon nach fünf Tagen per PCR-Test oder Antigen-Schnelltest aus der Quarantäne freitesten. Die Isolation nach einer Erkrankung kann nach sieben Tagen durch einen zertifizierten Antigen-Schnelltest oder PCR-Test beendet werden.



650 Kitas von Corona-Einschränkungen betroffen

Nach Angaben der Senatsbildungsverwaltung vom Mittwoch sind von rund 2.700 aktuell 650 Kitas in Berlin aufgrund von Corona-Fällen teilweise oder ganz geschlossen. Daher wechseln die Kitas voraussichtlich ab Montag in den eingeschränkten Regelbetrieb. Dabei dürfen alle Kinder die Einrichtungen weiter besuchen, der Betreuungsumfang kann aber eingeschränkt werden. Eltern sollen die Kitas nur ausnahmsweise betreten, die Kinder sollen nur noch in festen Gruppen betreut werden. Die für kommenden Montag angekündigte Kita-Testpflicht wird wohl etwas später starten, weil noch nicht überall Lolli-Tests zur Verfügung stehen.