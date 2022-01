Roland R Berlin Montag, 17.01.2022 | 13:21 Uhr

Im internationalen Vergleich habe Deutschland eine relativ alte Bevölkerung mit vielen chronisch Kranken. Nicht nur unter den "Alten" gibt es viele, zu viele chronisch kranke. Die gibt es in Deutschland in allen Altersklassen, weil durch den Job kaputt gemacht und dann in die Sozialsysteme abgeschoben. Das liegt doch gerade jetzt wieder auf der Hand, bei den Beschäftigten in Kranken und Altenpflege, wo jeder Einzelne froh ist den Job bis zum 55 Lebensjahr ausüben zu können. Danach wird mit Sozialrente gedankt und ein Leben in völliger Armut. In der Lebenssituation, die vom Staat so hingenommen wird, entwickeln sich über die Psyche Krankheiten, die vom chronischen Geldmangel bis Herz-Kreislauf usw. auswirken. Nicht beklagen dass wir zu viele chronisch kranke haben, die Menschen an den Arbeitsplätzen besser schützen!!