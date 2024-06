Do 13.06.24 | 12:29 Uhr

Die Hungerstreikenden am Invalidenpark nehmen wieder Nahrung zu sich. Von ihrer Kritik rücken sie indes nicht ab: Die Regierung habe sich handlungsunfähig und unehrlich gezeigt, auch die Medien hätten nach Ansicht der Aktivisten versagt.

Die Aktivisten der Kampagne "Hungern, bis ihr ehrlich seid" haben nach eigenen Angaben ihren Hungerstreik am Donnerstag beendet. Dies gaben sie in einer Mitteilung bekannt.

Es hätte sich im Verlauf der Kampagne "die Handlungsunfähigkeit und Unehrlichkeit der Regierung und insbesondere des Bundeskanzlers in der Klimakatastrophe" gezeigt, hieß es. Auch "die Medien" hätten versagt, die "eher an Krankenhausbesuchen interessiert" gewesen seien als an Inhalten und der Unterstützung hunderter Wissenschaftler*innen.

Die Kampagne forderte von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) eine Regierungserklärung zur "Dramatik der Klimakatastrophe". Diese sei eine "extreme Gefahr für die menschliche Zivilisation", so die Aktivisten. Ein radikales Umsteuern sei notwendig.



Nach Angaben der Aktivsten waren seit Anfang März acht Menschen am Hungerstreik beteiligt - einige von ihnen aber nur wenige Tage.