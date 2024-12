Sorben in Brandenburg

Der neue Rat für die Angelegenheiten der Sorben und Wenden in Brandenburg ist gewählt. Wie die Wahlleitung in Dissen/Desno (Spree-Neiße) mitteilte, steht nach der Auszählung am Montagnachmittag fest, dass Markus Koinzer, Delia Münch, Dieter Freihoff, Meto Nowak und Michael Apel dem neuen Rat, der mit über 1.000 Stimmen gewählt wurde, angehören werden. Nachrücker ist Hartmut Leipner.

Delia Münch und Dieter Freihoff gehörten schon dem letzten Rat an. Aber auch die drei anderen Kanidaten gehörten dem Sorbenrat in den vergangenen Jahren bereits schon mal an.