Bundesanwaltschaft klagt Männer wegen versuchten Anschlags vor 30 Jahren an

Fast 30 Jahre nach einem gescheiterten Sprengstoffanschlag auf ein Gefängnis in Berlin hat die Bundesanwaltschaft Anklage gegen zwei Männer erhoben. Die damaligen Linksterroristen sollen 1995 geplant haben, die JVA Berlin-Grünau zu sprengen, wie die Behörde in Karlsruhe mitteilte.

Die beiden Deutschen Peter K. und Thomas W. waren mit einem mutmaßlichen Komplizen nach dem Anschlagsversuch im April 1995 geflohen. Der dritte Mann starb inzwischen.

Nachdem Zielfahnder sie in Venezuela aufgespürt hatten, stellte die Bundesanwaltschaft ein Auslieferungsersuchen, das jedoch abgelehnt wurde. Stattdessen gewährte die linke Maduro-Regierung den Deutschen Ende 2021 politisches Asyl.

Einem Reporter der "Süddeutschen Zeitung" sagten Peter K. und Thomas W. im November 2024 in ihrem südamerikanischen Exil, sie wollten in Venezuela bleiben [sueddeutsche.de/Bezahlinhalt]. Nach Informationen der Zeitung ist die Tat in Berlin noch nicht verjährt, weil immer neue Haftbefehle ausgestellt wurden.