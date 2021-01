Gero Spandau Donnerstag, 21.01.2021 | 12:51 Uhr

Bei uns sind die Busse momentan total leer. Man könnte locker auf halb so große Fahrzeuge zurückgreifen statt der Ziehharmonikabusse und es wäre immer noch genug Atemluft für alle da. Bin letzte Woche selber zwei Mal gefahren, also, hier am Stadtrand ist echt tote Hose.

Dass der IGEB-Sprecher andere Arbeitszeiten fordert, ist keine Sache der Politik. Das sind unternehmerische Entscheidungen, und oftmals hängt ein Riesenrattenschwanz hinten dran mit Betriebsrat und, und, und. Gerade in meinem Bezirk und Umfeld sind acuh viele AN nämlich sehr traditionell orientiert, man hängt an seinen Tagesabläufen und hat nicht unbedingt Interesse, abends zwei Stunden länger zu machen oder vor den Hühnern aufzustehen, nur damit der ÖPNV entlastet wird. Abgesehen davon ist dies auch in vielen Branchen nicht möglich. In der Produktion, wo Schritte Hand in Hand greifen müssen, der Stadtreinigung, wo Touren geschaftt werden müssen, der "von 8 bis 8" Polizei etc.