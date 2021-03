rbb: Herr Böttcher, am Dienstag hat der EU-Parlamentarier Manfred Weber (CSU) vorgeschlagen, einen Antikörpertest in den geplanten Impfpass aufzunehmen, um auch Menschen die Reisefreizügigkeit wiederzugeben, die wohl bis zur Reisesaison im Sommer kein Impfangebot bekommen können. Was halten Sie von der Idee?

Malik Böttcher: Wenn wir jetzt sagen würden: Wir testen jede Person in Deutschland, also vielleicht 60 Millionen ungeimpfte Deutsche über 16 Jahren, und bestimmen die Antikörper, um dann zu entscheiden, wir impfen nur diejenigen, die keine Antikörper haben: Dann halte ich diese Idee für logistisch nicht umsetzbar. Das schafft man nicht. Das müsste in den Praxen gemacht werden, dann müssten in den meisten Praxen wohl mehr als 200 Leute pro Tag getestet werden.

Das würde auch eine Mobilität hervorrufen im Land, bei der sich dann noch mehr Leute in der U-Bahn auf dem Weg zum Antikörpertest anstecken würden. Ich sehe überhaupt keinen Sinn drin, dass man da Haus- und andere Ärzte mit einbindet.

Und wenn wir sagen: Wir machen diese Aktion mit Selbsttests zu Hause, die man dann ins Labor schickt, ist dann ja nicht nachweisbar, ob es sich wirklich um die Person handelt oder ob nicht doch der Kumpel, der schon Corona gehabt hat, dann mal sein Blut gespendet hat.