Minz Herzberg Samstag, 13.03.2021 | 13:13 Uhr

Die Terminvergabe in Brandenburg ist eine Katastrophe und an bürogfatie kaum zu überbieten , für eine impfung 8 Seiten DIN A4 Papier und für ältere Menschen ohne Internet gar nicht zu buchen . Da wird noch sehr viel Papier benötigt , man müßte in Papierfabrik arbeiten da wird man bald des hohen Bedarfs prievoisiert. Brandenburg impft ja schon in

4 Praxen wow was für eine Leistung . Im März sollen es ja unvorstellbare 50 Praxen werden . Aber welchen März ob 2021 oder 22.......25 steht nicht da . Das Virus wird ganz Deutschland noch sehr lange im Griff haben . Ich war kein Freud von Trump , aber was er mit Impfstoffbestellung für USA geleistet hat , Hut ab und wir steuern in den 3. Lockdown

Menschen Ü 60 die das ganze mit finanzieren und keine privo haben dürfen noch arbeiten gehen aber dann schnell nach hause ko takte vermeiden . Wenn sie dann mal in Urlaub wollen ( was erlauben die sich) müssen sie noch bis zu 3 PCR Test machen auf eigene kosten natürlich , Pech gehabt