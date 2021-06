Auch an diesem Wochenende gibt es in Berlin wieder Sonder-Impfaktionen in sozialen Brennpunkten. Diese sind aber längst nicht immer zielgenau. Das zeigt eine Abfrage unter den Bezirken, die dem rbb exklusiv vorliegt. Von Sabine Müller

Am 4. Mai kündigte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) an, es solle bald Sonder-Impfaktionen in sozialen Brennpunkten geben. Am 19. Mai schickte das Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf eine maßgeschneiderte Einladung raus: Am 22. und 23. des Monats konnten sich in der Thermometer-Siedlung in Lichterfelde Menschen impfen lassen, die in sechs namentlich aufgelisteten Straßen leben.

Das klang nach ganz gezielten Corona-Impfungen dort, wo sie besonders gebraucht werden.

Die Grünen-Abgeordnete Fatos Topac wollte wissen, wie kleinteilig die Daten zu Corona-Inzidenzen eigentlich sind, auf die die Bezirke zurückgreifen können. Über die Gesundheitsverwaltung ließ sie in den Bezirken nachfragen, ob Aussagen über einzelne Straßenzüge oder Wohnblöcke möglich sind.

Für Steglitz-Zehlendorf bestand die Rückmeldung aus einem einzigen Wort: Nein.

Nach welchen Kriterien der Ort für die Impfaktion dann ausgewählt wurde, dazu kam keine Antwort aus dem Bezirk. Andere Bezirke waren auskunftsfreudiger, sagt Topac dem rbb. Pankow zum Beispiele habe genannt: "Die Entfernung zu den bisherigen Impfzentren, den Anteil an Transferleistungsempfänger*innen, die Bereitschaft präventive Angebote anzunehmen und den Anteil der Migranten und Migrantinnen." Aus Lichtenberg wurde auf Kieze verwiesen, in denen es nur wenige Hausärzte und Hausärztinnen gibt.