Mehrere Veranstaltungen am Wochenende - Berliner Polizei verbietet erneut "Querdenker"-Demos

Bild: dpa/Fabian Sommer

25.08.21 | 17:39 Uhr

Anhänger der "Querdenker"-Szene wollen am Wochenende in Berlin wieder auf die Straße gehen - doch die Berliner Polizei hat drei Kundgebungen verboten. Insgesamt sind mehrere Dutzend Demonstrationen angemeldet worden.

Drei geplante Demonstrationen der "Querdenker"-Szene am Wochenende in Berlin sind von der Polizei verboten worden. Möglich sei, dass noch zusätzliche Verbote folgen, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch. Es liefen Prüfverfahren für weitere Demonstrationen. Angemeldet worden seien am Samstag 17 und am Sonntag 14 Demonstrationen im Zusammenhang mit Corona.

Keine "Friedenskundgebung" auf dem Alex

Verboten wurde jetzt von der Versammlungsbehörde eine Demonstration mit dem Titel "Versammlungsfreiheit nach Art. 8 Grundgesetz" um 10:00 Uhr auf der Straße des 17. Juni, eine "Friedenskundgebung" am Samstag um 13:00 Uhr auf dem Alexanderplatz sowie die große Demonstration der "Querdenker"-Initiative "Das Jahr der Freiheit und des Friedens" am Sonntag um 15:30 Uhr auf der Straße des 17. Juni.



Am 1. August waren trotz Verboten von Demonstrationen einige tausend Menschen durch die Hauptstadt gezogen und hatten sich Rangeleien mit der Polizei geliefert.

Vor einem Jahr: Reichstagstreppe gestürmt

Vor einem Jahr, am 29. August 2020, hatten Zehntausende Menschen in Berlin gegen die Corona-Einschränkungen protestiert. Demonstranten durchbrachen eine Absperrung am Reichstagsgebäude und besetzten kurzzeitig die Treppe vor einem Eingang. Mit der Begründung, dass auf Kundgebungen der Szene immer wieder gegen den Infektionsschutz verstoßen wird, waren in den vergangenen Wochen und Monaten bereits zahlreiche Demonstrationen in Berlin verboten worden.

