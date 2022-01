Nach Antrag aus Berlin - Gesundheitsminister entscheiden wohl am Wochenende über PCR-Priorisierung

Di 18.01.22 | 13:38 Uhr

Die Labore sind mitten in der Omikron-Welle zunehmend von den vielen PCR-Tests überlastet. Berlin hatte daher beantragt, sie auf bestimmte Personengruppen zu begrenzen - das könnte nun am Wochenende beschlossen werden.

Die Möglichkeit, sich mittels PCR-Test eine Corona-Infektion nachweisen zu lassen, könnte schon am Samstag bundesweit eingeschränkt werden. Wie eine Sprecherin der Berliner Senatsgesundheitsverwaltung dem rbb sagte, hätten die Gesundheitsministerinnen und -minister der Länder einen solchen Beschluss am Montag lediglich aus Zeitgründen noch nicht gefasst.



Berliner Antrag konnte nicht besprochen werden

Angestoßen hatte die Debatte über eine Priorisierung Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). Er hatte noch am Freitag gesagt, dass PCR-Tests künftig vorrangig für das Personal im Gesundheitswesen und in Pflegeeinrichtungen eingesetzt werden sollten. Er habe diese Priorisierung veranlasst. Hintergrund sind die zunehmenden Engpässe in den Laboren aufgrund der sprunghaft gestiegenen Nachfrage nach PCR-Tests inmitten der aktuellen Omikron-Welle. Auch das Land Berlin hatte dazu am Montag einen Antrag in die Gesundheitsministerkonferenz eingebracht. Der bezieht sich allerdings nicht auf bestimmte Berufsgruppen, sondern auf Infizierte mit Symptomen sowie gefährdete Menschen, die vorrangig PCR-Tests erhalten sollen. Nach Angaben der Sprecherin der Berliner Gesundheitsverwaltung, Laura Hofmann, war der Antrag am Montagabend aufgrund der langen Tagesordnung auf das nächste Treffen am Samstag vertagt worden.



Lauterbach will Freitesten per Schnelltest ermöglichen

Personen die nicht mehr unter die Priorisierung fallen, sollen sich nach dem Willen des Bundesgesundheitsministers nur noch über Schnelltests freitesten können. Lauterbach betonte am Dienstag im Deutschlandfunk, dass Antigen-Schnelltests zwar am Anfang einer Infektion weniger zuverlässig seien, aber sehr gut funktionierten, "wenn man zurück" wolle.

Labore in Berlin schon nahe der 100-Prozent-Auslastung

Laut dem Interessenverband der akkreditierten medizinischen Labore in Deutschland (ALM) wurden in der Vorwoche deutschlandweit fast zwei Millionen PCR-Tests durchgeführt. Das sei eine Zunahme von 40 Prozent im Vergleich zur Woche zuvor, die Tendenz sei weiter steigend, teilte der ALM mit.



Zwar wurden die Testkapazitäten nochmals gesteigert, sie kämen aber jetzt an die Grenze, hieß es. Die Auslastung liege bundesweit schon jetzt bei 86 Prozent. In Berlin liege sie sogar bei 92 Prozent. In Brandenburg sehe es mit etwas über 50 Prozent dagegen aktuell noch besser aus, aber das könne sich täglich ändern.



Auch der ALM plädiert deshalb nun für eine sofortige Priorisierung der PCR-Tests. Auch PCR-Tests für Urlaube oder um eine Veranstaltung zu besuchen, seien hintenanzustellen, hieß es. Die Priorisierung sei jetzt notwendig, um vulnerable Gruppen weiter vernüftig testen zu können und auch, um den normalen Laborbetrieb - also alles, was nicht mit Corona zu tun habe - aufrecht erhalten zu können.

Berlin und Brandenburg wollen Beschluss am Samstag abwarten

In Berlin und Brandenburg gibt es laut Senat und Gesundheitsministerium aktuell noch keine Priorisierung bei PCR-Tests. Wenn nötig, werde man sich an der nationalen Teststrategie orientieren, sagte ein Sprecher des Brandenburger Ministeriums am Dienstag dem rbb. Auch Berlin werde sich erst am Samstag entscheiden, ob es eine Gewichtung bei den Tests geben wird.

