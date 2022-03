Kritischer Begleiter Jüterbog Freitag, 11.03.2022 | 17:21 Uhr

In Sachsen ist seit Montag die Maskenpflicht an Schulen ausgesetzt, was ja nicht bedeutet, dass diejenigen, die sich mit Maske sicherer fühlen, diese nicht weiter temporär tragen dürfen.

In Brandenburg scheinen entweder das Virus oder das Bildungsministerium im Vergleich zu Sachsen "gemeingefährlicher" zu sein.

Die Schüler stehen seit 2 Jahren nur in einem Aspekt im Mittelpunkt der Politik: als Corona"blocker" für die Erwachsenen!