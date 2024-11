Daniel Küchenmeister: Ich würde ganz bewusst sogar vorher beginnen. Nach dem Zweiten Weltkrieg zeichnete sich die Spaltung Berlins schon sehr bald ab. Das hinterließ natürlich auch Spuren im Sport, sowohl im großen Fußball der Spitzenmannschaften, als auch im breiten Amateurbereich. Es gab zahlreiche Traditionsvereine aus dem Osten, die in jener Zeit – also am Beginn der 1950er Jahre, als die Spaltung sichtbarer wurde – langsam ausbluteten.

Das war natürlich eine Katastrophe. Durch den Bau den Mauer war es beispielsweise vielen Ost-Fans von Hertha BSC , das damals ja im Westen im Stadion an der "Plumpe" spielte, nicht mehr möglich, die Spiele ihres Vereins zu besuchen. Anfangs war es – gerade im Prenzlauer Berg – möglich, durch die geographische Nähe der "Plumpe" zu Ost-Berlin, dass die Fans sich möglichst nahe an die Grenze stellten und den Hertha-Spielen zuhörten. Als erfahrener Fußballfan war es möglich, die Laute aus dem Stadion zu deuten und so das Spiel zu verfolgen. Die Menschen haben in jenen Momenten Gemeinschaft erlebt.

So kommen wir zum Mauerfall. Dieser Verein, der nun im Westen beheimatet war, wurde am 13. August 1961 schwer getroffen – die Mitgliedschaft wurde zerrissen. Die in Ost-Berlin noch lebenden Spieler konnten natürlich nicht mehr rüber. Der WSC Corso, der heute Corso Vineta heißt und im Wedding beheimatet ist, war das ein großer Verlust – sportlich wie menschlich. Der WSC Corso steht damit exemplarisch dafür, wie stark die Teilung der Stadt auch den Amateurfußball traf. Es war eine Alltagserfahrung für die gesamte Gesellschaft, für die Sportler in Ost- und in West-Berlin.

Gab es Anstrengungen, trotz Mauer ins Stadion des Lieblingsvereins zu kommen?

In diesem Zusammenhang würde ich von zwei Möglichkeiten berichten. Die eine Möglichkeit war, dass Fußballfans in der DDR Ende der 1960er beginnend und in den 1970er Jahren zunehmend in den Osten fuhren, um ihre West-Mannschaft spielen zu sehen. Die international spielenden Bundesliga-Vereine waren durch den europäischen Spielbetrieb beispielsweise in Prag, Budapest oder Warschau zu erleben. So reisten die DDR-Fans nicht in den Westen, aber um ihre Lieblingsmannschaft aus dem Westen zu sehen, sondern in den Osten. Ein aus heutiger Perspektive nahezu widersinnig erscheinender Vorgang, aber das war ihre Möglichkeit, ihre Mannschaft zu erleben. Dadurch haben sich auch Fanfreundschaften zwischen ost- und westdeutschen Fans entwickelt. Mit der Zeit haben aber staatliche Organe wie die Stasi Wind davon bekommen und die Vorgänge mit großem Aufwand dokumentiert. So sind Fußballfans, die eigentlich nicht politisch waren, mit dem System aneinandergeraten und wurden in gewissem Sinne politisiert.

Was war die zweite Möglichkeit?

Das waren die Ausreiseanträge, die vor allem in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre enorm anstiegen. Das war eine Möglichkeit, die DDR zu verlassen. Ich selber kenne Menschen aus dem Umfeld von Union Berlin, die in den 1980er Jahren nach West-Berlin übergesiedelt waren und sich dort Hertha BSC anschlossen. Als die Mauer am 9. November 1989 gefallen war, wendeten sich sie in den 1990er Jahren wieder Union zu.